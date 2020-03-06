Температура воздуха в Москве в пятницу повторила рекорд 25-летней давности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице в пятницу повторила рекорд 25-летней давности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

На 21:00 на центральной метеостанции ВДНХ столбики термометров зафиксировали +6,4 градуса. Последний раз такие показатели были в 1995 году, тогда воздух прогрелся до 6,4 градуса тепла.

Ранее россиянам пообещали новые температурные рекорды. Так, в столице на предстоящих выходных воздух может прогреться до +11 градусов. При этом ожидается облачная с небольшим дождем погода.

В Санкт-Петербурге установится облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.

В Воронеже, Курске и Белгороде температура воздуха прогреется максимум до +16 градусов, в Нижнем Новгороде – до +8. В Пензе, Саранске и Ульяновске в выходные столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов, а в Астрахани ожидается потепление до +10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.

Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за пять–шесть дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, более жаркое лето, чем в 2019 году, будет принято россиянами без проблем. Она назвала опасными перепады в температуре, а если столбик термометра будет примерно на одном уровне, то на здоровье это не скажется.

