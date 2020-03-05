"Малиновое" лето ожидает россиян в этом году

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В этом году россиянам пообещали "малиновое" лето. Температура в каждом из месяцев будет выше климатической нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта", – приводит "Газета.ру" слова специалиста.

Тишковец отметил, что лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей. Кроме того, он добавил, что аномально теплый температурный фон ожидается и на протяжении всей весны.

Так, в марте жителей столицы ждет установление трех температурных рекордов. В частности, 8 марта воздух в столице прогреется до 11 градусов со знаком плюс.

Ранее синоптики объяснили, почему в России установился аномально теплый март. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова.

Также сообщалось, что минувшая зима стала самой теплой за весь период метеонаблюдений в нашей стране. Температура зимой 2019–2020 годов превысила рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.