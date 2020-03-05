Минувшая зима стала самой теплой за весь период метеонаблюдений в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая зима явилась самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, температура зимой 2019–2020 годов превысила рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.

"Действительно, зимние месяцы с декабря по февраль небывалые", – отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в Северном полушарии зима и вовсе была экстремально теплой.

Ранее сообщалось, что в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму.

По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019–2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

Также москвичей предупреждали о новых аномалиях. Согласно прогнозам синоптиков, они ожидаются сегодня, 5 марта. Отмечается, что воздух в столице может прогреться до небывалых в это время 10 градусов выше нуля.