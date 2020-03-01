СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ.
Отмечается, что снижение цен коснется жителей регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления.
Ранее депутаты Госдумы обратились в письме к главе ведомства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой. В регионах уже заговорили о пересмотре платы за отопление. В частности, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей.
Синоптики рассказали, что зима 2020 года может стать одной из самых теплых за время наблюдений. Все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет.
Ушедшая зима в центральной России стала рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Превышена средняя температура зимнего сезона 59-летней давности – 1961 года. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса. Таким образом, она превысила норму на 7,7 градуса. Синоптики указывают, что это при том, что российская столица является третьей в мире по холоду.
Метеорологи обещают, что весна примет эстафету тепла и стартует с довольно высоких температурных позиций. К примеру, если 1 марта воздух прогрелся в Москве до 2–4 градусов, то уже к 5 марта воздух прогреется до 8–13 градусов. Так будет побит рекорд 1995 года, когда воздух в этот день прогрелся до плюс 8,9 градуса.
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