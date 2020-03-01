Зима 2020 года в Москве стала рекордно теплой за 140 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зима 2020 года в центральной России стала рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщает центр погоды "Фобос".
Превышена средняя температура зимнего сезона 59-летней давности – 1961 года. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса. Таким образом, она превысила норму на 7,7 градуса. Синоптики указывают, что это при том, что российская столица является третьей в мире по холоду.
Погода в центральной России зимой 2020 года была похожа на зимнюю погоду Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены.
Метеорологи обещают, что весна примет эстафету тепла и стартует с довольно высоких температурных позиций. К примеру, если 1 марта воздух прогрелся в Москве до 2–4 градусов, то уже к 5 марта воздух прогреется до 8–13 градусов. Так будет побит рекорд 1995 года, когда воздух в этот день прогрелся до плюс 8,9 градуса.
Правда, к праздничным выходным снова похолодает до плюс 3–8 градусов. Ночами и вовсе ожидаются околонулевые значения.
В дальнейшем положительное отклонение температуры от нормы сократится, но в среднем будет немного теплее положенного. Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном "плюсе".
Снежный покров полностью исчезнет к 5 марта. Синоптики не исключает, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.
Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатическая норма в первую неделю марта в Москве окажется выше на 6–9 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к 5–6 марта может потеплеть даже до 13 градусов.
Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что лето в городе будет умеренным. Он добавил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.
Снег выпал в Москве в первый день весны
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