Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

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Решение о том, будет ли Владимир Путин лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Майами, пока не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Пока нет решения", – ответил пресс-секретарь на вопрос о возможной поездке российского лидера.

Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Путин самостоятельно решит, ехать ли на саммит G20 в США. По его словам, российская сторона изучит все обстоятельства, связанные с текущей ситуацией.

Российский шерпа G20 Денис Агафонов также сообщал, что решение об участии президента пока не принято и будет определено ближе к встрече. Он отметил, что Россия участвовала почти во всех подготовительных мероприятиях по четырем приоритетным направлениям и намерена продолжать работу в формате "двадцатки".