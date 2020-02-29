Весна в Москве начнется с потепления до 13 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весна в столице начнется с тепла. Температура воздуха в первые дни марта может достигать плюс 13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что зима в Центральной России, вероятно, станет самой теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд 1961 года будет побит, передает РИА Новости. По словам Тишковца, в Москве средняя температура оказалась выше нормы на 7,8 градуса.

"В Москве, которая, между прочим, является третьей столицей мира по холоду, средняя температура воздуха зимы – положительная и составила плюс 0,5 градуса... Это теплее, чем многолетние температурные показатели таких столиц, как Стокгольм, Осло, Варшава, Киев и Бухарест, и похоже на зимнюю погоду Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены", – объяснил он.

Весна продолжит эту тенденцию, отметил синоптик. 1 марта будет относительно солнечно, днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов, а к 5–6 марта потеплеет до 8–13 градусов выше нуля. Это может побить рекорд 1995 года.

Однако к праздничным выходным вновь похолодает: днем будет не выше 2–7 градусов тепла, а ночами температура окажется близка к нулю. Тем не менее это все равно выше нормы.

В дальнейшем положительное отклонение температуры от нормы сократится, но в среднем все равно будет немного теплее обычного, уточнил Тишковец. Однако март время все же будет напоминать, что по климату это зимний месяц: слабые заморозки изредка будут возвращаться, хотя днем сохранятся плюсовые показатели.

Последний день зимы в Москве будет ветреным и солнечным



Специалист добавил, что снежный покров в Москве полностью исчезнет к 5 марта. Если новый покров сформируется, то он будет неустойчивым и кратковременным.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что повторения ситуации с жаркой погодой и пожарами 2010 года ждать не стоит. Он заявил, что в марте норма по осадкам будет выполнена и даже перевыполнена несмотря на отсутствие снега.

Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев прогнозировал в городе умеренное лето. Он пояснил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.

Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев полагает, что аномально теплая зима в Москве и Подмосковье приведет к пробуждению лесных клещей раньше времени. Он считает, что они выйдут из спячки в марте – апреле.