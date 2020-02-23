Россиянам пообещали умеренное лето после аномальной зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев спрогнозировал в городе умеренное лето после аномально теплой зимы. Об этом сообщает портал Ura.ru.
Климатолог считает, что температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней. Он подчеркнул, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета уже подтверждена многолетними данными.
Киселев также предположил, что бесснежная зима чревата тем, что в почву не поступит достаточное количество влаги, что для сельского хозяйства является существенным фактором. Он добавил, что в случае резкого понижения температуры, растения могут погибнуть.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что в субботу был поставлен новый температурный рекорд. Таким образом, в городе за неделю были побиты пять рекордов.
Накануне воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогревался до +6,7 градуса. Был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.
До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.
Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.
Снег в Москве растает к началу марта
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