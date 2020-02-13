Метеоролог рассказала о погоде в марте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В марте температура на европейской территории России будет в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.



В Москве в первый месяц весны прогнозируется около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +6. Осадки ожидаются также в пределах нормы – 34 миллиметра.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до +5... +6 градусов. Но были и периоды с отрицательной температурой.

На северо-западе возможны морозы до -15 градусов. В Коми воздух по ночам может остывать до -20, на севере Центрального округа ожидается до -9 градусов.

В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, а также в Калмыкии по ночам – до -5 градусов, днем – +10... +15. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе может потеплеть до +20.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях – до -15 ночью, днем – до +3... +8 градусов. На востоке Таймыра и в Эвенкии возможны 40-градусные морозы, в Якутии – 45-градусные. В Иркутской области и Красноярском крае ночью температура может опускаться до -30.

Больше нормы осадки могут выпасть в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края и на севере Камчатки.

Меньше обычного осадков будет в Кировской области, Пермском крае, в Башкирии, на востоке Саратовской области, на юге Урала, в Омской области, на юге Тюменской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье и на юге Сахалина.

В четверг, 13 февраля, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 11:00 пятницы, 14 февраля.

Днем в регионе ожидается небольшой снег и до 3 градусов мороза. Ветер юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.