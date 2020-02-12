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Москва 24

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Общество

11:58

Синоптики рассказали, когда атмосферное давление вернется к норме

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в Москве во вторник, 11 февраля, достигло самых низких в XXI веке значений. В среду оно будет держаться вблизи отметки 735 миллиметров ртутного столба, сообщили в центре погоды "Фобос".

Однако уже в пятницу, 14 февраля, атмосферное давление вернется к норме – 746-748 миллиметров ртутного столба. В выходные давление будет повышенным – около 753 миллиметров в субботу и 750 – в воскресенье.

Причиной такого понижения давления в столице стал мегациклон.

"Утро": желтый уровень погодной опасности продлили в столице

Ранее из-за гололедицы в столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 22:00 четверга, 13 февраля.

В среду в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров будут на уровне 0–2 градусов. Ветер юго-восточный – 5–10 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что очередная смена температуры способна вызвать недомогания и привести к осложнениям.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, коммунальные службы столицы заблаговременно готовы к любым метеорологическим явлениям.

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