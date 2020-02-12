Повышенный уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе продлили из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует до 22:00 четверга, 13 февраля. Желтый уровень ранее продлевали до 22:00 среды, 12 февраля.

В среду в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров будут на уровне 0–2 градусов. Ветер юго-восточный – 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Синоптики предупредили, что очередная смена температуры способна вызвать недомогания и привести к осложнениям.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что сильных колебаний в течение этой недели не прогнозируется. По ночам показатели будут держаться в районе нуля градусов.

К выходным станет достаточно тепло для капели. Температура на текущей неделе будет выше нормы минимум на пять градусов, уточнили в центре погоды "Фобос". Из-за этого снежный покров будет уменьшаться.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Информация о половодье по регионам страны будет известна ближе к середине марта. Он напомнил, что сейчас данные пока только предварительные.

Кроме того, в Депздраве аллергикам рекомендуют заранее позаботиться о профилактических лекарствах, поскольку ольха и береза зацветут в столице уже в начале марта. Там отметили, что назначаемые сейчас препараты безопасны для длительного применения. Помимо антигистаминных средств советуют назальные спреи: ими нужно пользоваться в самом начале сезона паллинации.