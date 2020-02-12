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Общество

09:28

Москвичей предупредили о раннем сезоне аллергии

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аллергикам советуют заранее позаботиться о профилактических лекарствах, поскольку ольха и береза зацветут в столице уже в начале марта. Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы № 52 столичного департамента здравоохранения Елена Бобрикова.

"Пациенты, если они уже обследованы и имеют рекомендации врача по профилактике обострений поллиноза, могут начать прием антигистаминных средств заранее – в идеале за две недели до предполагаемого начала сезона", – цитирует ее Агентство "Москва".

Специалист объяснила, что назначаемые сейчас препараты безопасны для длительного применения и не обладают нежелательным седативным эффектом. Она добавила, что кроме антигистаминных средств рекомендуется прием барьерных препаратов в виде назальных спреев. Ими следует пользоваться в самом начале сезона паллинации.

В мае прошлого года выяснилось, что чаще всего жители России страдают от аллергии на растения. Согласно результатам опроса, к этой группе причислили себя 26% опрошенных.

Непереносимость некоторых медикаментов заметили у себя 25% респондентов. 22% мучаются от реакции на пыль и продукты питания, еще 12% россиян из-за аллергии не могут держать у себя дома животных. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

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