Врач рассказала об опасных последствиях самолечения

14:18
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Доктор медицинских наук и профессор Рина Заславская предупредила об опасности самолечения. Об этом она рассказала Москве 24. Ранее по результатам опроса стало известно, что почти 80 процентов респондентов периодически назначают себе препараты самостоятельно.
По ее словам, прием лекарственных препаратов без назначения врача может привести к серьезным побочным явлениям.
"Во-первых, у нас продается много лекарств-пустышек, это в лучшем случае. А в худшем – в них содержится много неполезных примесей, которые могут оказать побочные явления, особенно при лечении детей", – подчеркнула Заславская.
По ее словам, если на какую-то составляющую препарата у человека есть сильная аллергия, а он этого не знает, то ему может грозить смертельная опасность. Кроме того, обычная ангина может перерасти в воспалительное заболевание лимфатической системы, а неправильное лечение гастрита может привести к язве желудка. Поэтому при любой болезни стоит обратиться к квалифицированным специалистам, а не искать способы лечения в интернете, подчеркнула специалист.
Согласно результатам опроса общественного мнения, большинство (79 процентов) отдает предпочтение самолечению в случае заболевания. Респонденты, практикующие самолечение, признались, что хотя бы раз в жизни покупали рецептурный препарат без назначения врача. Негативно к такой возможности относятся лишь 39 процентов опрошенных жителей Москвы.
Кроме того, 60 процентов опрошенных не смогли ответить на вопрос, что такое дженерики (воспроизведенные лекарства, в которых содержатся фармацевтические ингредиенты, идентичные ранее изобретенным и запатентованным другой компанией). Они полагают, что между ними и оригинальными препаратами есть существенная разница в эффективности.
Кроме того, почти половина (41 процент) россиян за последние три–пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами. Также, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 42 процента респондентов советуют обращаться в прокуратуру тем, кто стал жертвой врачебной ошибки, 36 процентов опрошенных советуют пойти к главврачу и 32 процента респондентов порекомендовали обращаться на горячую линию Минздрава.
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