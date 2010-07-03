Почти 80% москвичей делает выбор в пользу самолечения

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Большинство москвичей отдают предпочтение самолечению в случае заболевания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на результаты проведенного по заказу международной фармацевтической компании исследования.

Оказалось, что выбирают лечиться самостоятельно 79% жителей столицы.

"В ходе опроса 41% москвичей признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 41% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 79% опрошенных жителей Москвы периодически назначают себе лекарства самостоятельно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице есть возможность покупать многие лекарства без рецепта, а потому самолечение процветает. Респонденты признались, что покупали медикаменты, отпускаемые по рецепту, без назначения врача.

"Проблема требует системного подхода и может быть решена через внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения", – заключил заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков.

Ранее стало известно, что Москва переходит на новый стандарт онкологической помощи. Определять заболевание стало возможным на самых ранних стадиях.