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Москва 24

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Общество

11:34

Почти 80% москвичей делает выбор в пользу самолечения

общество медицина

Фото: depositphotos/avemario

Большинство москвичей отдают предпочтение самолечению в случае заболевания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на результаты проведенного по заказу международной фармацевтической компании исследования.

Оказалось, что выбирают лечиться самостоятельно 79% жителей столицы.

"В ходе опроса 41% москвичей признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 41% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 79% опрошенных жителей Москвы периодически назначают себе лекарства самостоятельно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице есть возможность покупать многие лекарства без рецепта, а потому самолечение процветает. Респонденты признались, что покупали медикаменты, отпускаемые по рецепту, без назначения врача.

"Проблема требует системного подхода и может быть решена через внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения", – заключил заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков.

Ранее стало известно, что Москва переходит на новый стандарт онкологической помощи. Определять заболевание стало возможным на самых ранних стадиях.

Москва переходит на новый стандарт онкологической помощи

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