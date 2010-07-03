Врач рассказал о главных ошибках в лечении простудных заболеваний

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Самостоятельные попытки избавиться от простудного заболевания – главная ошибка в лечении. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в столице Альберт Иорданян.

"Мы часто злоупотребляем спреями для носа и горла даже без назначения. Сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать больше шести дней и беспорядочно постоянно закапывать, а спреи для горла стоит применять в течение трех–пяти дней – не больше, согласно инструкции", – говорит врач.





Альберт Иорданян заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Частое применение назальных капель и спреев нарушает первый защитный барьер – слизистую носа. Мы таким образом разрушаем эпителий, в результате в организм попадает больше микробов, поскольку препятствий на пути они не встречают. Так могут появиться серьезные заболевания.

По мнению эксперта, лечение простудных заболеваний не стоит ограничивать травяными чаями, которые продаются в аптеках, считая, что они менее опасны для организма, чем лекарства.

"Не могу сказать, что травяные чаи из аптеки сто процентов помогают, особого вреда нет. Но это как сопутствующее средство вместе с основным лечением, которое назначает специалист", – поясняет Иорданян.

Чтобы не "расхлебывать" последствия самолечения, специалист рекомендует обратиться к врачу после первых двух-трех дней болезни, если состояние ухудшается, не спадает температура, а, наоборот, лишь растет.

По мнению врача, чтобы избежать печальных последствий, к любому сезону нужно готовиться.





Альберт Иорданян заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Мы каждый год в декабре и январе ожидаем грипп, поэтому нужно готовиться. Для этого в нашем городе идет ежегодная масштабная кампания по вакцинации. Мы всех призываем, все бесплатно. Это первое, что нужно сделать, чтобы себя обезопасить.

Также, уверен эксперт, в повышении иммунитета поможет ведение здорового образа жизни: правильное и сбалансированное питание, исключение алкоголя и курения. Тогда организм сможет результативно бороться с вирусами.

Ранее стало известно, что врач-оториноларинголог Кира Базаркина назвала наиболее распространенные ошибки при лечении насморка. По ее словам, во время болезни лучше всего взять больничный и не геройствовать. Особенно эта рекомендация касается людей, работа которых связана с разъездами.

Следует обратить внимание и на условия труда. В офисных помещениях скапливается большое число микробов, поэтому необходимо их вовремя проветривать, чтобы не создавать идеальную среду для развития бактерий. Для максимального эффекта рекомендуется сначала проветрить, а затем увлажнить помещение.

Заболевшим лучше отказаться от поездок на общественном транспорте. Кроме того, болезнь не стоит запускать. На пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и грозит осложнениями.

Не нужно слишком часто применять сосудосуживающие препараты. Если человек будет пользоваться такими препаратами больше шести дней подряд, у него может возникнуть медикаментозный ринит. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов значительно выше, чем у остальных.

К рецептам народной медицины также следует подходить с осторожностью, поскольку не исключены сильные аллергические реакции. При насморке лучше не пользоваться тканевым носовым платком – это идеальное средство для размножения бактерий.

До этого кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что самый простой способ защититься от вирусов связан с чесноком. Несколько зубчиков можно положить в коробочку и повесить на шею. Чеснок позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа и повысить иммунитет.



Соболева Илона