Врач рассказал о главных ошибках в лечении простудных заболеваний

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Самостоятельные попытки избавиться от простудного заболевания – главная ошибка в лечении. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в столице Альберт Иорданян.
"Мы часто злоупотребляем спреями для носа и горла даже без назначения. Сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать больше шести дней и беспорядочно постоянно закапывать, а спреи для горла стоит применять в течение трех–пяти дней – не больше, согласно инструкции", – говорит врач.
По мнению эксперта, лечение простудных заболеваний не стоит ограничивать травяными чаями, которые продаются в аптеках, считая, что они менее опасны для организма, чем лекарства.
"Не могу сказать, что травяные чаи из аптеки сто процентов помогают, особого вреда нет. Но это как сопутствующее средство вместе с основным лечением, которое назначает специалист", – поясняет Иорданян.
Чтобы не "расхлебывать" последствия самолечения, специалист рекомендует обратиться к врачу после первых двух-трех дней болезни, если состояние ухудшается, не спадает температура, а, наоборот, лишь растет.
По мнению врача, чтобы избежать печальных последствий, к любому сезону нужно готовиться.
Также, уверен эксперт, в повышении иммунитета поможет ведение здорового образа жизни: правильное и сбалансированное питание, исключение алкоголя и курения. Тогда организм сможет результативно бороться с вирусами.
Ранее стало известно, что врач-оториноларинголог Кира Базаркина назвала наиболее распространенные ошибки при лечении насморка. По ее словам, во время болезни лучше всего взять больничный и не геройствовать. Особенно эта рекомендация касается людей, работа которых связана с разъездами.
Следует обратить внимание и на условия труда. В офисных помещениях скапливается большое число микробов, поэтому необходимо их вовремя проветривать, чтобы не создавать идеальную среду для развития бактерий. Для максимального эффекта рекомендуется сначала проветрить, а затем увлажнить помещение.
Заболевшим лучше отказаться от поездок на общественном транспорте. Кроме того, болезнь не стоит запускать. На пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и грозит осложнениями.
Не нужно слишком часто применять сосудосуживающие препараты. Если человек будет пользоваться такими препаратами больше шести дней подряд, у него может возникнуть медикаментозный ринит. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов значительно выше, чем у остальных.
К рецептам народной медицины также следует подходить с осторожностью, поскольку не исключены сильные аллергические реакции. При насморке лучше не пользоваться тканевым носовым платком – это идеальное средство для размножения бактерий.
До этого кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что самый простой способ защититься от вирусов связан с чесноком. Несколько зубчиков можно положить в коробочку и повесить на шею. Чеснок позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа и повысить иммунитет.
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Соболева Илона
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