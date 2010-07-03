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Общество

17:52

Врач рассказал о простом способе защиты от гриппа и простуды

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о пользе некоторых общедоступных блокаторов вирусов, сообщает "Российская газета".

По его словам, самый простой способ защититься от вирусов связан с чесноком, несколько зубчиков которого можно положить в коробочку и повесить на шею. Чеснок позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа и повысить иммунитет. Это возможно благодаря тому, что в чесноке содержатся особые природные соединения, которые очищают воздух от вредных бактерий.

Специалист посоветовал пользоваться оксолиновой мазью, которая является эффективным противовирусным средством. Повысить иммунитет и избежать простуды поможет хороший сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и правильное питание. Не заболеть позволит ежедневная уборка помещений и проветривание. Если избежать болезни все-таки не получилось, то следует отлежаться дома, заключил Зайцев.

Ранее в Минздраве сообщили, что больше 33 миллионов россиян, почти четверть населения страны, сделали прививку от гриппа. В Москве открыты 500 пунктов, где можно сделать прививку. Только за первый месяц этой возможностью воспользовались 1,5 миллиона горожан.

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