Депздрав рекомендует проветривать помещения для профилактики гриппа и ОРВИ

Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ – проветривание комнаты, потому что в холодном воздухе бактерии и вирусы погибают, рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, офис нужно проветривать тщательнее, поскольку их сотрудники часто взаимодействуют с большим числом людей. Делать это советуют не реже, чем раз в два часа, даже зимой, передает Агентство "Москва". Чем холоднее на улице, тем эффективнее окажется проветривание, объяснил специалист.
Сквозное проветривание полезнее всего, так что открывать лучше не только окно, но и дверь или окна с противоположных сторон. Тогда воздух в комнате обновится.
В Депздраве напомнили, что на время проветривания комнаты, где находится больной, его нужно перевести в другое помещение. Если это невозможно, надо хорошо укрыть его с головой и сократить время проветривания. Оптимальное время проветривания помещения – 10–15 минут, обратил внимание Тяжельников.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что стоит больше заниматься спортом и гулять на открытом воздухе, чтобы не заболеть осенью. Она посоветовала запастись масками и средствами для дезинфекции. Попова добавила, что с конца XX века заболеваемость гриппом снизилась почти в 200 раз благодаря прививкам.
Вакцинация от гриппа в Москве стартовала 4 сентября. Помимо кабинетов в городских поликлиниках работает 37 мобильных пунктов вакцинации: 31 – около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
По данным Минздрава, с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли около 23% россиян. Это свыше 33 миллионов человек.
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