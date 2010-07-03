Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам сделать прививки от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам сделать прививки от гриппа. Также она отметила, что стоит больше заниматься спортом и гулять на открытом воздухе, чтобы не заболеть осенью, передает РИА Новости.

Она напомнила, что с конца XX века заболеваемость гриппом снизилась почти в 200 раз благодаря тому, что люди начали активно делать прививки.

Предварительно также стоит пересмотреть аптечку, "чтобы не было ничего лишнего". Попова посоветовала россиянам запастись масками и средствами для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что более 30 миллионов россиян (20,7%) с начала осени сделали прививки от гриппа.

По данным Роспотребнадзора, в целом по России фиксируется низкая заболеваемость. Небольшое превышение эпидемического порога зарегистрировано в Башкирии и Смоленске.



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