Москвичей предупредили о неустойчивой погоде и скачках давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неустойчивая погода и скачки давления ожидают столицу и Подмосковье на этой неделе. Дневная температура составит не более 14 градусов тепла, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
В середине октября на территории столичного региона синоптики прогнозируют температурные перепады. В понедельник к Москве и области подошел с запада теплый атмосферный фронт. Под его влиянием уже в ближайшие часы в регионе начнутся дожди, которые продлятся до вторника.
"Вместе с дождями идет волна теплого воздуха. Ночью в Москве температура повысится до плюс 11–13 градусов", – отметил специалист центра "Фобос". По его словам, 15 октября тепло пойдет на убыль, поэтому к вечеру вторника похолодает до плюс 6–8 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5–10 метров в секунду.
В среду вновь немного потеплеет. Столбики термометров задержатся на отметке в 11 градусов тепла. А в четверг, 17 октября, очередной атмосферный фронт принесет в столичный регион теплый и влажный атлантический воздух. Ночью ожидается до плюс 8 градусов, а днем – до 13 градусов тепла, хотя вероятность дождей также повысится.
В понедельник атмосферное давление упадет до 747 миллиметров ртутного столба, а во вторник и среду оно, напротив, начнет быстро расти, достигнув 752 миллиметров ртутного столба.
К концу рабочей недели температура снова пойдет на спад, но и осадков станет меньше. В ночное время будет плюс 6–8 градусов, а днем – около 9 градусов тепла, уточнили метеорологи.
В ближайшие выходные обойдется без осадков, хотя ночью температура может упасть до +1 градуса. Как подчеркнул специалист центра "Фобос", говорить о предзимье пока рано. По его словам, "температурный режим в течение недели будет выше средних многолетних значений на три–четыре градуса".
Ранее в Гидрометцентре предупредили о начале метеорологического сезона предзимья. Научный руководитель метеослужбы Роман Вильфанд отметил, что "осенняя сказка" подходит к концу и уже к четвергу похолодает до 6–8 градусов днем и до +2 градусов ночью.
Кроме того, с 15:00 14 октября до утра 15 октября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан предупредили о сильном ветре.
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