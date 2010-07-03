Синоптики предупредили о предзимье в Москве

В столичном регионе с понедельника, 14 октября, начнется постепенное снижение температуры. Это свидетельствует о начале метеорологического сезона предзимья.

"Сказка, к сожалению, закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью – около 2 градусов. Осень закончилась", – рассказал ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 15 октября, температура в дневное время суток должна составить от 11 до 13 градусов, а в среду, 16 октября, – от 9 до 14 градусов выше ноля. По словам синоптика, предзимье продлится до середины декабря.

На сайте "Метеовести" говорится, что в Центральную Россию в ближайшие дни продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух. Вместе с ним в регион попадут и поля дождевой облачности. В середине недели прогнозируется кратковременное похолодание на 3-4 градуса.

"В Москве время от времени пройдут дожди, но плотность облаков будет меньше, поэтому воздух прогреется лучше – в полуденные часы до +12…+15 градусов, и только в среду ожидается кратковременное похолодание на 4-5 градусов", – указали метеорологи.

Автомобилистам рекомендуют повременить с заменой летней резины на зимнюю.

