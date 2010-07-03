Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13 октября, 23:53

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

общество погода

В столичном регионе с понедельника, 14 октября, начнется постепенное снижение температуры. Это свидетельствует о начале метеорологического сезона предзимья.

"Сказка, к сожалению, закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью – около 2 градусов. Осень закончилась", – рассказал ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 15 октября, температура в дневное время суток должна составить от 11 до 13 градусов, а в среду, 16 октября, – от 9 до 14 градусов выше ноля. По словам синоптика, предзимье продлится до середины декабря.

На сайте "Метеовести" говорится, что в Центральную Россию в ближайшие дни продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух. Вместе с ним в регион попадут и поля дождевой облачности. В середине недели прогнозируется кратковременное похолодание на 3-4 градуса.

"В Москве время от времени пройдут дожди, но плотность облаков будет меньше, поэтому воздух прогреется лучше – в полуденные часы до +12…+15 градусов, и только в среду ожидается кратковременное похолодание на 4-5 градусов", – указали метеорологи.

Автомобилистам рекомендуют повременить с заменой летней резины на зимнюю.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика