ЦОДД призвал мотоциклистов закрыть сезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты ЦОДД призвали мотоциклистов закрыть сезон из-за ухудшения погоды в столичном регионе. Мотоциклистам напомнили, как важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города.

"Смена сезонов – один из опасных периодов для всех участников дорожного движения. Количество мелких аварий на дорогах значительно возрастает", – говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Там также отметили, что мотолюбителям стоит помнить о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге.

"Просим водителей оставить своих железный коней до следующего сезона и пересесть на альтернативный вид транспорта", – добавили в ведомстве.

В ЦОДД напомнили, что мотосезон официально закончился в Москве несколько недель назад.

С начала 2019 года произошло 535 ДТП происшествия с участием мотоциклистов, где 38 человек погибли и почти 600 человек получили ранения.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице продолжится ухудшение погодных условий в виде дождя, мокрого снега и заморозок. По ночам в столице уже держатся минусовые температуры, из-за чего на дорогах местами образовывается гололедица.

На 10 октября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 12:00 10 октября до 0:00 11 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам повременить со сменой резины.

А пока автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

