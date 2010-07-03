Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей призывают пересесть на метро из-за загруженных дорог в связи с ремонтными работами и плохими погодными условиями.
"На столичных дорогах сегодня плотнее, чем обычно. Загруженность на уровне 5–6 баллов. Это связано с плохими погодными условиями: местами в столице прошел дождь, а также с продолжающимися ремонтными работами на улично-дорожной сети", – сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Ремонтные работы проходят в Северо-западном тоннеле, на внутренней стороне ТТК в районе Савеловского вокзала, Ярославском шоссе перед Северяниским путепроводом, а также на 34-м километре МКАД.
Ранее сообщалось, что в среду, 9 октября, в Москве установится облачная погода с кратковременными дождями. Местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.
С четверга в городе также ожидается резкое снижение атмосферного давления. К воскресенью оно может упасть до 739 миллиметров ртутного столба, тогда как норма составляет 748.
Напомним, что ночь на вторник стала самой холодной с начала осени в столице. Был зафиксирован показатель в +0,5 градуса.
Дожди и сильный ветер ожидаются в столице в среду
Также в информационном центре транспортного комплекса Москвы напомнили, что вечером 10 октября будет перекрыто движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года. На поле встретятся сборные России и Шотландии.
Ограничения будут действовать с 22:00 до окончания мероприятия. Также на этих участках с 6:00 до окончания мероприятия временно приостановят работу парковки.
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