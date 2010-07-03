Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на вторник, 8 октября, стала самой холодной в столице с начала осени, столбики термометров показывали плюс 0,5 градуса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"По данным на 6:00, в столице было плюс 0,5 градуса, это самая низкая температура", – сказал собеседник агентства.

Как отметили в центре погоды, с 9 октября начнется небольшое потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что в конце текущей недели в город вернется характерная для сентября погода.

По словам синоптика, днем в столице будет около +10.. +12 градусов. В итоге температура воздуха к концу недели будет выше нормы на три градуса.

При этом Вильфанд рекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. По его словам, делать это стоит, когда дневная температура ниже пяти градусов.



Пока водителям советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

