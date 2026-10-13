Песков надеется, что его дочь станет олимпийской чемпионкой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что его дочь Надежда, выступающая в танцах на льду, сможет завоевать олимпийское золото. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

При этом Песков отметил, что добиться такого результата крайне сложно. По его словам, к олимпийскому чемпионству стремятся тысячи спортсменов, но достичь этой цели удается немногим.

Ранее дочь Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки впервые выступила на соревнованиях по танцам на льду на Кубке Евгения Плющенко. Ее партнером стал Андрей Челеков, пара тренируется в группе Анжелики Крыловой.

Песков признался, что волновался за дочь во время дебютных прокатов, а Навка отметила, что девочка много работает и увлечена фигурным катанием. По словам олимпийской чемпионки, родители рады, что у дочери есть любимое дело и цель, но прежде всего для них важны ее здоровье и стремление к дальнейшей работе.