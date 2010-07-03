Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода улучшится в Москве к выходным. Будущая же неделя порадует жителей города сентябрьским теплом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что температура начнет расти с четверга – пройдут обложные дожди и растает снег.

"На следующей неделе и вовсе станет очень тепло – ожидаются сентябрьские температуры", – цитирует его РБК.

Ранее сообщалось, что во второй половине недели температура повысится до значений, близких к климатической норме, ветер сменится на западный и юго-западный. В дневные часы температура составит +8... +10 градусов, ночью – +3... +5. Погода будет облачной, ветреной и сырой. Временами будут идти дожди.

Атмосферное давление в первой половине недели будет повышаться, а к концу недели – понижаться. В пятницу ожидается низкое атмосферное давление – 732 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. По его словам, менять резину нужно, когда дневная температура ниже пяти градусов.