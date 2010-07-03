Названа дата возвращения тепла в центральную Россию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Постепенное потепление в средней полосе России начнется во вторник. В этот день на севере Центрального округа ожидается плюс 2–7 градусов, в среду – 4–9 градусов, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в четверг будет еще теплее: столбики термометров покажут до плюс 13 градусов.

В пятницу в городе ожидается 9–14 градусов. А в выходные, по ее словам, может потеплеть и до плюс 15 градусов.

В Волгоградской, Ростовской областях, на большей части Северного Кавказа 7 и 8 октября ожидаются дождь, гроза, град. В Ростовской области днем прогнозируется от 11 до 16 градусов, а Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа – 15–22 градуса тепла.

По словам Паршиной, в первой половине октября снег не является нормой для средней полосы.

"Устойчивый снежный покров обычно образуется в средней полосе в 20 числах ноября", – отметила синоптик.

Также она отметила, что первые дни этой недели в центре, на севере и северо-западе погода будет напоминать ноябрьскую.

По данным Гидрометцентра России, ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована на отметке плюс 0,8 градуса. До этого самая низкая температура была зафиксирована 24 сентября.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Москву придут ноябрьские холода. Днем воздух прогреется не более чем до плюс 4–5 градусов.

Автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

Синоптики обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А,С, витаминном и растительном чае, адаптогенах, которые нужны организму осенью.

В сентябре в городе стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.