Москвичей предупредили о ноябрьских холодах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На следующей неделе Москву ждут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".
"Уже сегодня в регион прорвется холодный атмосферный фронт", – напомнили специалисты центра. С приходом фронта в столице резко похолодает. Дневная температура понизится сразу на шесть градусов – до +15.
В выходные похолодание продолжит набирать обороты, а его пик придется на начало новой недели. По прогнозам центра "Фобос", в понедельник после полудня ожидается всего 4–5 градусов выше нуля, что соответствует норме начала ноября.
"В воскресенье вероятность перехода дождя в снег составит около 30%, а в понедельник – порядка 60%", – цитирует сообщение "Фобоса" Агентство "Москва".
При этом метеорологи подчеркивают, что 3 октября Москве не хватило нескольких десятых градуса до рекорда максимальной температуры. Как напомнили специалисты, "20-градусное тепло в это время приходит в столицу раз в четверть века".
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 10:00 субботы, 5 октября. Хотя в среднем скорость ветра составляет 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду, пояснили метеорологи.
Москвичей также предупредили, что уже в ближайшее воскресенье, 6 октября, в городе может выпасть первый снег. В Гидрометцентре уточнили, что о формировании полноценного снежного покрова речи пока не идет и первый снег быстро растает.
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