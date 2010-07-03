Скульптуры в парке "Музеон" защитят от холодов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Деревянные экспонаты парка искусств "Музеон" защитят от морозов. 9 октября их накроют специальными чехлами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Утеплят" деревянные скульптуры статуи, которые установлены из той части парка, где находятся арт-объекты на сказочные и мифологические темы. По словам специалистов, статуи из дерева, в отличие от каменных, очень чувствительны к погоде и могут пострадать от холодов, если о них не позаботиться.
Посетителей "Музеона" предупредили, что осенью и зимой они не увидят скульптуру "Кардинал", сидящего на скамейке "Буратино", а также "Ангела-хранителя". Как только в город вернется теплая погода, статуи вновь освободят от чехлов и приведут в порядок.
Отмечается, что наряду с "Музеоном", в столице есть и другие парки скульптур. Еще один такой парк должен появиться в Бибиреве к концу года.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как защитят от холода столичные фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декором. В частности, по словам заммэра, над светодинамическим фонтаном в парке "Царицыно" установят специальный купол, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют. Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября.
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