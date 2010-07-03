Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сезон фонтанов в столице завершится 1 октября. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работу городских фонтанов решили остановить с начала октября из-за холодной погоды. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов", – пояснил Бирюков.

Заммэра также уточнил, что подготовка фонтанов к зиме включает промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, продувку трубопроводов, демонтаж светильников. Кроме того, специалистам предстоит снять шаровые краны и прочистить заборные решетки.

Как подчеркнул Бирюков, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декором требуют дополнительных мер для защиты от холодов. В частности, отметил заммэра, "на "Пушкинском" фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в "Царицыне" – специальный купол". "Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы", – добавил заммэра.

В Москве насчитывается в общей сложности более 600 фонтанов, 60 из которых самые крупные. В зимний период сотрудники ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование к весне и лету. Специалисты предприятия обслуживают 87 фонтанов, которые установлены в знаковых местах города.

Ранее сообщалось, что в парках столицы завершается сезон развлечений под открытым небом. В городских зонах отдыха прекращают работу фонтаны, а занятия и мастер-классы, которые проводились на улице, переносятся в помещения. В частности, в саду "Эрмитаж" вечером 25 сентября пройдет последнее занятие по шотландским танцам, а 26 сентября – по бразильскому форро.