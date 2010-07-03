Сезон развлечений под открытым небом завершается в парках столицы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайшее время свою работу прекратят кинотеатры под открытым небом, городки аттракционов, а также пункты проката велосипедов и самокатов.
В городских зонах отдыха прекращают работу фонтаны. Занятия и мастер-классы, которые проводились на улице, переносятся в помещения, говорится на портале мэра правительства Москвы.
В саду "Эрмитаж" последнее занятие по шотландским танцам пройдет 25 сентября с 20:00 до 21:30, а заключительное занятие по бразильскому танцу форро – 26 сентября с 19:00 до 22:00.
В зоне отдыха "Левобережье" 28 сентября ждут любителей танцев в стилях зумба и латина микс.
В Перовском парке этим летом была одна из самых насыщенных программ для тех, кто увлекается танцами и спортом. Завершающие занятия планируют проводить до конца месяца на деревянной сцене парка, расположенной напротив парка аттракционов.
В Парке Горького до конца сентября горожане еще могут успеть посетить финальные занятия по гимнастике цигун и уроки по акробатическому рок-н-роллу.
До 1 октября в парке "Сокольники" будут работать секции по катанию на скейтбордах и самокатах Freestyle Times.
Любителей активного отдыха по-прежнему ждут пункты проката велосипедов и спортивного инвентаря. Лишь часть из них закроется в конце сентября – начале октября, а другие будут работать до наступления заморозков. Исключение составляют точки проката в Измайловском парке и парке "Фили" – они работают круглый год.
Москвичи и гости города могут взять в аренду велосипеды, самокаты, гироскутеры, веломобили, электросамокаты, лонгборды, трициклы и электромобили.
Осенью еще можно успеть поиграть в волейбол, пинг-понг и теннис. Так, в парке "Сокольники" столы для пинг-понга не будут убирать до конца сентября. Здесь же находятся два бесплатных корта для игры в большой теннис. Они будут работать до 30 сентября.
В Перовском парке столы для пинг-понга будут доступны посетителям как минимум до 15 октября, далее будет зависеть от погоды.
До конца сентября площадки для пляжного волейбола будут работать в парках "Северное Тушино" и зоне отдыха "Левобережье".
Фонтаны в парках завершат свою работу 30 сентября. До конца месяца бесплатные показы проведут три летних кинотеатра. А последние пункты проката лодок и катамаранов у водоемов парков закроются 15 октября.
Более подробное расписание летних развлечений под открытым небом – по ссылке.
Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь.
Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".
В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.
В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.
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