12 столичных парков подготовили осеннюю программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сад имени Баумана совместно с библиотекой имени Некрасова 14 сентября проведут экскурсию, посвященную Басманной слободе – одному из старейших районов города. Гостям парка расскажут об истории района, покажут здания, уцелевшие после пожара 1812 года. Попасть на прогулку можно по предварительной регистрации. Сбор – у главного входа в сад в 16:30.

20 сентября в "Сокольниках" состоится театрализованная квест-игра "Культпоход в "Сокольники". В составе пионерского отряда участники отправятся знакомиться с достопримечательностями парка середины ХХ века. Начало квеста – в 18:30. О регистрации и билетах можно узнать на сайте парка или по телефонам: +7 (926) 103-09-06, +7 (925) 095-30-70.

15 сентября в 14:30 в "Сокольники" пройдет экскурсия "Истории старого парка". Прогуливаясь по 300-летним аллеям гости откроют для себя историю одного из старейших зеленых уголков Москвы.

Воронцовский парк подготовил пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". Также в парке состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы". Участникам предстоит найти в парке 10 мест, где спрятаны QR-коды с различными заданиями. Все экскурсии в парке бесплатные, кроме участия в квесте. Регистрация по телефону: +7 (495) 580-26-78.

В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры. На экскурсиях 13, 17 и 24 сентября участники узнают, как с годами менялся скульптурный облик Ленина и Сталина. Начало – в 14:00, сбор – у главного входа в парк. Посетить их можно бесплатно.

На бесплатной экскурсии "Мифы и легенды Нескучного сада" 27 сентября гости узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.

20 сентября в Парке Горького пройдет бесплатная экскурсия "На склонах и террасах Воробьевых гор". Посетителям расскажут историю появления скульптуры "Девушка с веслом" и тайны Андреевского моста.

Квест "Переполох в Парке Горького" подготовили для любителей одиночных прогулок. Чтобы принять в нем участие, необходимо установить в смартфон мобильное приложение и купить билет в музей парка. Подробности – на сайте Парка Горького.

Также Парк Горького разработал четыре игры: "Парк сокровищ", The Most Quest, "Агент 007" и IndieQuest. Подать заявки на игры можно по телефонам: +7 (495) 995-00-20 (добавочный 110-02), +7 (916) 487-27-72, +7 (916) 503-14-00.

14 сентября в Измайловском парке пройдет бесплатная экоэкскурсия, посвященная ландшафтным особенностям парка и его истории. Сбор у памятника Ленину в 15:00. В парке "Северное Тушино" пройдет квест, посвященный подводной лодке Б-396.

До конца сентября с 10:00 до 19:00 в музее-заповеднике "Царицыно" проведут экскурсии на электромобиле. Гостям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.

В усадьбе Деда Мороза в Кузьминках в ноябре начнут готовиться к Новому году. Во время квеста "В поисках Деда Мороза" детям предстоит побеседовать со сказочными героями и успешно пройти все испытания. 18 ноября запланирована интерактивная программа "Веселый день рождения Деда Мороза".

В "Зарядье" пройдет историческая экскурсия "Путешествие в прошлое". Участники узнают историю Китайгородской стены.Экскурсия для групп проводится по предварительной заявке.

В зеленом театре Бабушкинского парка организуют квест для детей "Мстители. Парк бесконечности". Юным гостям предстоит найти камни бесконечности, собрать криптонит, сразиться с "Черным орденом" и повергнуть великого Таноса. Предварительная регистрация по телефону: +7 (903) 003-09-10.