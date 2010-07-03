Участников "Московского долголетия" пригласили на спортивные и музыкальные мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 9 по 13 сентября участников проекта "Московское долголетие" ждут уроки зумбы, занятия по скандинавской ходьбе и концерты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 9 сентября, в Нагорном районе (Фруктовая улица, дом № 5, корпус 3) пройдут занятия по бальным танцам, а в Зеленограде (корпус 205а) состоится урок по зумбе. Начало мероприятий запланировано на 10:00

11 сентября в 16:30 в детском парке "Липки" пройдет концерт "С днем рождения, любимый город!". Гостей ждут танцевальные номера и музыкальные композиции, связанные с городом.

В парке "Садовники" 12 сентября в 14:00 состоится фестиваль социальных инициатив жителей старшего поколения Южного административного округа. В рамках мероприятия гостей ждут танцевальный марафон и вокальные номера. Все желающие также смогут сразиться в интеллектуальном шоу с членами клуба VOZДУХ.

В Ветеранском дворике 12 сентября в 11:00 участники проекта "Московское долголетие" смогут посетить занятия по скандинавской ходьбе. 13 сентября в 13:30 в Бутырском районе запланирован концерт "Ты моя надежда, ты моя отрада...".

В конце августа участники проекта "Московское долголетие" установили мировой рекорд на международном фестивале "Спасская башня". Хор из 872 участников исполнил песню "Дорогая моя столица" на музыку Исаака Дунаевского. Это самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения.

Проект "Московское долголетие" запустили в марте прошлого года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

