Хор "Московского долголетия" установил мировой рекорд на "Спасской башне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" установили мировой рекорд на международном фестивале "Спасская башня", передает портал мэра и правительства города.

Хор из 872 участников исполнил песню "Дорогая моя столица" на музыку Исаака Дунаевского. Это самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения.

В концерте на Красной площади выступили 11 хоров, представляющих все административные округа столицы. Они также исполнили песни военных лет и композиции, посвященные России.

Подготовка к выступлению началась с 12 августа в каждом округе столицы. Всего было проведено 50 репетиций, последняя из которых – с военным оркестром Минобороны.

Фестиваль завершится 1 сентября. За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран и стала крупнейшим международным культурным проектом России.

Ранее сообщалось, что 31 августа в "Лужниках" более 3,5 тысячи участников "Московского долголетия" установят новый рекорд на фестивале скандинавской ходьбы.