Хор "Московского долголетия" установил мировой рекорд на "Спасской башне"

06:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники проекта "Московское долголетие" установили мировой рекорд на международном фестивале "Спасская башня", передает портал мэра и правительства города.
Хор из 872 участников исполнил песню "Дорогая моя столица" на музыку Исаака Дунаевского. Это самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения.
В концерте на Красной площади выступили 11 хоров, представляющих все административные округа столицы. Они также исполнили песни военных лет и композиции, посвященные России.
Подготовка к выступлению началась с 12 августа в каждом округе столицы. Всего было проведено 50 репетиций, последняя из которых – с военным оркестром Минобороны.
Фестиваль завершится 1 сентября. За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран и стала крупнейшим международным культурным проектом России.
Ранее сообщалось, что 31 августа в "Лужниках" более 3,5 тысячи участников "Московского долголетия" установят новый рекорд на фестивале скандинавской ходьбы.
Участники "Московского долголетия" установили рекорд на фестивале "Спасская башня"
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