Расписание автобусов изменится из-за фестиваля "Спасская башня"

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Автобусы маршрутов "м5" и №158 после 22:20 могут следовать с увеличенными интервалами до 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", причиной изменений стало проведение фейерверков в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Также в связи с проведением мероприятия будет закрыт выход из Кремля через Спасскую башню. Кроме того, до 08:00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России.