Две парковки в центре Москвы закроют 25 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работу двух парковок со шлагбаумом в центре столицы приостановят 25 августа.

"В связи с проведением массовых мероприятий с 00:01 25 августа до окончания мероприятий плоскостные парковки со шлагбаумами, расположенные по адресам: улица Охотный ряд, владение 2 и Театральная площадь, владение 1, будут недоступны", – указывается на сайте "Московского паркинга".

Автомобилистов призывают рассчитывать свой маршрут с учетом этой информации.

В центре столицы до 1 сентября будет проходить фестиваль "Спасская башня". В связи с проведением мероприятия выход из Кремля через Спасскую башню будут закрыт до 1 сентября. Кроме того, до 8.00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 24 августа на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, где пройдут мероприятия в честь Дня российского флага.

