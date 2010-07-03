Две парковки в центре Москвы закроют 25 августа

Работу двух парковок со шлагбаумом в центре столицы приостановят 25 августа.
"В связи с проведением массовых мероприятий с 00:01 25 августа до окончания мероприятий плоскостные парковки со шлагбаумами, расположенные по адресам: улица Охотный ряд, владение 2 и Театральная площадь, владение 1, будут недоступны", – указывается на сайте "Московского паркинга".
Автомобилистов призывают рассчитывать свой маршрут с учетом этой информации.
В центре столицы до 1 сентября будет проходить фестиваль "Спасская башня". В связи с проведением мероприятия выход из Кремля через Спасскую башню будут закрыт до 1 сентября. Кроме того, до 8.00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.
Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 24 августа на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, где пройдут мероприятия в честь Дня российского флага.
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