Жители домов в Северном Медведкове поссорились из-за шлагбаумов

У жителей Северного Медведкова произошел конфликт из-за двух шлагбаумов

В столичном районе Северное Медведково на улице Широкой местные жители поссорились из-за шлагбаумов, которые установили несколько недель назад, сообщает телеканал Москва 24.

Дело в том, что шлагбаумами перекрыли сквозной проезд, а жители соседних домов теперь не могут удобно добираться до своего жилища. По многочисленным жалобам разрешение совета депутатов на установку шлагбаумов стоимостью 570 тысяч рублей отменили.

В управе заявили, что сделают так, чтобы всем было удобно. Уже продумали проект, согласно которому планируется оградить целый микрорайон пятью шлагбаумами.

В феврале жители ЖК в подмосковной Балашихе обвинили председателя ТСЖ в утренних заторах. Они убеждены, что мужчина намеренно блокирует выезд со двора, чтобы люди арендовали у него места на подземной парковке.

