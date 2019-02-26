Жители Балашихи обвинили председателя ТСЖ в утренних заторах

Жители дома в Балашихе винят председателя ТСЖ в утренних заторах

Председатель ТСЖ Константин Золотухин намеренно блокирует выезд из балашихинского двора, чтобы сдать в аренду места на подземной парковке. В этом уверены обитатели ЖК "Эдельвейс-Комфорт", которые сталкиваются с заторами каждое утро, сообщает телеканал Москва 24.

Преградой для выезда автомобилей служат болларды. По словам жильцов, были случаи, когда ждать приходилось по несколько часов.

"Когда только начали вводить правила, по пять–шесть часов стояли люди. Не могли ни выехать, ни заехать. Спасал только приезд скорой помощи или пожарных. Тогда они выпускали, вынуждены были", – говорит Виталий Самойленко.

Как утверждает мужчина, не все жители могут одновременно оплачивать коммуналку и отдавать семь тысяч рублей в месяц за парковку. Однако местная охрана вынуждает пользоваться платными услугами. Доходит и до прокола колес.

Сам Золотухин уже не раз привлекал внимание журналистов. Сперва летом прошлого года, когда открыл платную парковку во дворе. Затем он без ведома жильцов запустил майнинговую ферму, которая сутками высасывала энергию. Раскрыть его тайну помогла рекордная задолженность в 30 миллионов рублей.

После скандала ферму все же закрыли. Поэтому теперь председатель ТСЖ ищет новые способы заработка и отказывается общаться со СМИ.

"Если вас что-то не устраивает, пригласите полицию", – сказал Константин Золотухин.

Жители пояснили, что дорога со столбами принадлежит компании-застройщику, которой, опять же, владеет Золотухин. Представители местной администрации уверены, что документы были подделаны.

"Мы направили необходимые запросы, в том числе в прокуратуру, в полицию, чтобы разобраться с данным фактом", – отметил замглавы городского округа Балашиха Дмитрий Вернадский.

Если выяснится, что документы и правда фальшивые, председателю ТСЖ может грозить уголовное наказание. Пока болларды все-таки опустили, так что люди могут спокойно выехать со двора.