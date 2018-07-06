По стопам великого комбинатора. Глава ТСЖ открыл во дворе платную стоянку

Председатель ТСЖ в подмосковной Балашихе решил пойти по стопам Остапа Бендера. Если великий комбинатор брал деньги за вход в провал, то предприимчивый глава ТСЖ открыл собственный бизнес прямо во дворе жилого комплекса. Для этого он установил на въезде шлагбаум и назначил плату за парковку, передает телеканал Москва 24.

Система работает по карточкам, как в аэропортах или крупных ТЦ. Первые два часа во дворе можно парковаться бесплатно, а потом каждый час стоит автовладельцу 50 рублей. Жильцы недовольны, но председатель не обращает внимание на их претензии. Он полностью уверен, что имеет на это право.

"Земля находится под арендой под застройку", – заявил председатель ТСЖ Константин Золотухин. Тем, кого нынешняя ситуация не устраивает, управленец посоветовал написать жалобу в администрацию города.

По словам жильцов, голосования по вопросу о новых правилах стоянки никто не проводил, на общих собраниях эту тему также не поднимали. Председатель ТСЖ просто повесил объявление о том, что отныне за парковку в собственном дворе придется платить.

Жильцы комплекса сначала решили, что с 1 июля платный въезд введут для гостей, но уже 3 июля их ключи на въезд перестали срабатывать "Мне сказали, что принято решение: те у кого нет тут купленного паркинга, не могут въезжать на территорию", – пояснил один из жильцов дома. Так владельцев авто заставляют либо платить, либо оставлять машину за шлагбаумом, а дальше идти пешком или ехать одну остановку на маршрутке за 40 рублей.

Жители возмущены: им некуда обратиться, чтобы решить эту проблему. Самого предприимчивого председателя ТСЖ многие ни разу даже не видели, приемных часов у него нет.

Люди пытаются через суд расторгнуть отношения с управляющей компанией. Несколько заседаний уже закончилось в их пользу. Пока в разбирательстве не поставлена точка, представителей управляющей компании не пускают на территорию ЖК. По словам жильцов, это делается для того, чтобы не допустить самоуправства. Их оппоненты, тем временем, пытаются вернуть себе "лакомый кусок". Чем закончится спор вокруг платной парковки, предстоит решать судьям.