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16:42

Незаконный шлагбаум демонтировали на юго-западе Москвы

транспорт перекрытия

16:42

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Меры по демонтажу шлагбаума, незаконно установленного на улице Обручева, приняла государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отныне доступу на территорию общего пользования ничего не препятствует. Как пояснили в госинспекции, шлагбаум мешал пешеходам и преграждал проезд автотранспорта. При этом документов, разрешающих установку объекта, не было, а земельно-правовые отношения не оформлялись.

На участке также самовольно были размещены будка охраны, железобетонные блоки и металлический навес. Доступ на территорию контролировали сотрудники охранной службы.

В итоге организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Помимо этого, госинспекция выдала уведомление на устранение нарушений земельного законодательства.

Ранее жители ЖК в подмосковной Балашихе обвинили председателя ТСЖ в утренних заторах. Они убеждены, что мужчина намеренно блокирует выезд со двора, чтобы люди арендовали у него места на подземной парковке.

транспорт перекрытия

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