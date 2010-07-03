Ряд улиц перекроют в связи с празднованием Дня флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекроют 24 августа на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, где пройдут мероприятия в честь Дня российского флага.

В информационном центре транспортного комплекса уточнили, что ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59. Перекроют участки на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская, на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

"Перекрытие будет действовать на участках: местного проезда от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка, местного проезда от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что центральным столичным событием по случаю 350-летия российского флага станет митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, который пройдет 24 августа с 14:00 до 17:00. В мероприятии примут участие многие звезды российской эстрады – на сцене выступят Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие.

Кроме того, на проспекте Сахарова состоится флешмоб "Флаг-рекордсмен" – молодые люди из разных объединений и движений развернут полотно, состоящее из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. На полотне будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Здесь же развернут флаг России из белых, синих и красных полотен. Участие во флешмобе примут более 1000 человек.



Ранее сообщалось, что Кутузовский тоннель будут перекрывать на несколько часов по ночам до 20 декабря. Там ведутся ремонтные работы. Днем закрытой остается одна правая полоса.

