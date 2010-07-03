Участки Лефортовского тоннеля перекроют для движения с 23 по 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участки Лефортовского тоннеля закроют для движения с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Полное перекрытие будет действовать с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа. Оно коснется участка на внешней стороне ТТК – от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади и участка на внутренней стороне ТТК – от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады.
Ранее сообщалось, что Кутузовский тоннель будут перекрывать на несколько часов по ночам до 20 декабря. Там ведутся ремонтные работы. Днем закрытой остается одна правая полоса.
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