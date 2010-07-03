Путепровод с эстакадой построят на пересечении с Рижским направлением МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство автодорожного путепровода взамен существующего одноуровневого переезда через Рижское направление МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Сейчас в районе железнодорожной станции Тушино действует регулируемый транспортный переезд через железнодорожные пути, по одной полосе в каждое направление. Движение общественного транспорта через переезд не осуществляется.

Согласно проекту, планируется построить путепровод длиной 1,4 километра, включающий эстакаду на пересечении с Рижским направлением МЖД, а также реконструировать мост через Сходненский канал и два подземных пешеходных перехода.

Путепровод будет включать по две полосы движения в каждом направлении. Работы проведут за счет городского бюджета.

Ранее сообщалось о планах построить эстакаду над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе станции Трикотажная.