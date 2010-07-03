В Москве появится самый большой в Европе ТПУ

16:36
16:36
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Один из самых крупных в Европе ТПУ откроют в Москве
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" откроют в Москве в 2020 году. Он станет самым крупным в Европе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замгендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева.
Он рассказал, что уже ведутся работы в подземной части коммерческого узла, и подготовительные работы по фасаду. В ближайшее время работы по фасаду выйдут на технологическую часть ТПУ.
К ноябрю планируется закончить технологическую часть – терминал для эксплуатационного персонала. До конца года будет построен монолит с фасадами коммерческой части. И в следующем году его введут в эксплуатацию.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, ТПУ "Рязанская" станет знаковым объектом для города. Там появится площадь, на которой установят постамент: символ пересечения МЦК и БКЛ.
ТПУ объединит две линии метро, МЦК, радиальную железную дорогу и наземный городской транспорт. Пассажиры смогут пересаживаться на станцию "Нижегородская" Некрасовской линии метро и одноименную станцию МЦК, на БКЛ и станцию Карачарово Горьковского направления МЖД.
До конца 2022 года на территории ТПУ планируется завершить строительство офисной башни площадью около 60 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в ТПУ "Ховрино" построят разворотную площадку на месте самостроя. Незаконную постройку демонтировали на улице Дыбенко, владение 9.
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