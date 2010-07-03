13:39
13:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ТПУ "Ховрино" построят разворотную площадку на месте самостроя. Незаконную постройку демонтировали по адресу: улица Дыбенко, владение 9, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Земельный участок свыше 600 квадратных метров освобожден от незаконной застройки. Ранее данная территория была предоставлена в аренду под магазин автозапчастей и шиномонтаж. Срок договора аренды давно истек, договор расторгнут. По окончании срока действия арендных отношений необходимо было освободить городскую территорию. Тем не менее, экс-арендатор продолжал использовать земельный участок. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка", – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
"Освобожденная территория входит в границы строительства транспортно-пересадочного узла "Ховрино". На месте самостроя появится разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта, в настоящий момент проведены подготовительные строительные работы", – сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Завершить работы планируется в 2020 году. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно.
На ТПУ откроют перехватывающую парковку для автомобилей, двигающихся по трассе Москва – Санкт-Петербург. Узел станет конечной станцией для автобусных маршрутов, следующих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля и других российских городов.
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