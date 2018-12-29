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14:34

Пассажиропоток ТПУ "Ховрино" составит 430 тысяч человек в сутки

город транспорт

14:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 430 тысяч человек ежедневно будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Ховрино", открытым 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Отмечается, что новый ТПУ примет на себя часть потока пассажиров аэропорта Шереметьево и разгрузит Ленинградское шоссе.

Узел станет конечной станцией для междугородних и международных автобусных маршрутов. Кроме того, благодаря удобной пересадки пассажиров электричек на метро, он поможет разгрузить Ленинградский вокзал.

В открытии ТПУ в пятницу принял участие Сергей Собянин. Теперь жители окрестных домов смогут ходить к метро по пешеходным мосты из Западного Дегунино.

Работы по созданию ТПУ "Ховрино" начались в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Полностью узел завершат к 2020 году.

"Москва в цифрах": новый ТПУ в Ховрино

город транспорт

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