Пассажиропоток ТПУ "Ховрино" составит 430 тысяч человек в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 430 тысяч человек ежедневно будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Ховрино", открытым 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
Отмечается, что новый ТПУ примет на себя часть потока пассажиров аэропорта Шереметьево и разгрузит Ленинградское шоссе.
Узел станет конечной станцией для междугородних и международных автобусных маршрутов. Кроме того, благодаря удобной пересадки пассажиров электричек на метро, он поможет разгрузить Ленинградский вокзал.
В открытии ТПУ в пятницу принял участие Сергей Собянин. Теперь жители окрестных домов смогут ходить к метро по пешеходным мосты из Западного Дегунино.
Работы по созданию ТПУ "Ховрино" начались в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Полностью узел завершат к 2020 году.
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