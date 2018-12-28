Собянин открыл пешеходные мосты из Западного Дегунино к метро "Ховрино"

Собянин открыл ТПУ "Ховрино"

Сергей Собянин открыл на севере Москвы пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу.

"Очень важно не только построить станцию метро, но и обеспечить переход с другими видами транспорта и интеграцию, и обеспечить, конечно, комфортный подход жителей, которые, так или иначе, тяготеют к станции", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что жители Западного Дегунина просили власти построить переход через железную дорогу.

"Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунина до метро "Ховрино", требуется пройти около 3 км, что практически невозможно. Построили большой переход через железнодорожные пути - около 500-600 м этот переход. Большой, достаточно серьезный. Он проходит под Северо-Восточной хордой и над железнодорожными путями. Сегодня он открывается", – заявил Собянин.

В составе ТПУ уже работает станция метро "Ховрино", через несколько недель начнут курсировать рейсы из современного автовокзала "Северные ворота". Вскоре откроется железнодорожная платформа "Ховрино-2". Открытый сегодня пешеходный переход сэкономит жителям Западного Дегунина до 40 минут в день.

Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро и завершится в 2020 году. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно. Теперь пассажиры будут добираться от метро до аэропорта на три километра меньше. Также на ТПУ откроют перехватывающую парковку для автомобилей, двигающихся по трассе "Москва - Санкт-Петербург".

ТПУ "Ховрино" станет конечной станцией для автобусных маршрутов, следующих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов.

ТПУ "Ховрино" обеспечит удобную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта – метро, железной дорогой, наземным общественным транспортом и автомобилем; сделает безопасным переход пешеходов через пути Октябрьской железной дороги и освободит от транзитного пассажиропотока станцию метро "Речной вокзал".

Ранее сообщалось, что крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел "Рязанская" откроют до конца следующего года вместе со станцией метро "Нижегородская" Некрасовской и Большой кольцевой линий. Транспортный узел станет крупнейшим в России по объему пассажироперевозок и одним из самых больших в Европе.

В середине декабря был утвержден проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная", который расположится сразу в трех столичных районах – Лефортово, Перово и Соколиная гора.

