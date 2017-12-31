Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

31 декабря, 15:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин открыл новую станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии столичного метро, передает телеканал Москва 24.
По словам мэра, теперь общественный транспорт города стал ближе и удобнее для 140 тысяч жителей районов Ховрино и Левобережный. После строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути станцией смогут пользоваться и жители района Западное Дегунино. Помимо этого, станет удобнее ездить 350 тысячам жителей подмосковных Химок и Долгопрудного. Всего открытие станции "Ховрино" улучшит транспортное обслуживание около 500 тысяч человек.
В дальнейшем "Ховрино" станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Туда перенаправят значительную часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево. "Спасибо метростроителям за этот подарок москвичам и жителям Подмосковья", – выразил благодарность Сергей Собянин.
Участок от "Речного вокзала" до "Ховрино" начали строить в августе 2013 года и закончили в декабре 2017. Длина участка составила 2,9 километра. Находится станция с западной стороны улицы Дыбенко, у примыкания к ней Зеленоградской улицы. Вблизи от нее проходит трасса Северо-Восточной хорды.
"Ховрино" – станция мелкого заложения, имеет островную платформу с 27 колоннами. Длина платформа – 163 метра, ширина – 10 метров. От платформы идут лестницы к двум вестибюлям – с выходами на улицу Дыбенко и к прилегающей застройке. Из северного вестибюля можно выйти к строящемуся ТПУ и на нечетной сторону улицы Дыбенко, из южного – в подземный переход под улицей Дыбенко и к конноспортивному комплексу "ЦСКА". Для маломобильных граждан предусмотрены лифты в обоих вестибюлях и подземных пешеходных переходах под улицей Дыбенко, а также платформы вертикально-горизонтального перемещения – для спуска и подъема с уровня пешеходного перехода в кассовый зал.
Стены станции отделаны терракотовыми панелями, колонны облицованы гранитом. Одна из стен станции отделана светло-бежевыми панелями, другая – коричневыми. Колонны в центре зала отделаны зеркально, каждая из них увенчана световыми плафонами на потолке.
Ожидается, что пассажиропоток на станции составит 150 тысяч человек в сутки. Между "Речным вокзалом" и "Ховрино" появится промежуточная станция "Беломорская", сейчас ее достроили на 50 процентов. Закончить работы планируется в 2018 году.
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