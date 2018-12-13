Власти Москвы утвердили проект планировки территории ТПУ "Авиамоторная"

ФОТО: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Территория расположена в районах Лефортово, Перово и Соколиная гора. Площадь, согласно планировке, – 20,7 гектара. На этой территории будут построены пешеходные переходы, которые соединят станцию "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро, а также платформы "Новая" Казанского и Рязанского направлений МЖД и остановки наземного транспорта.

Также проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса с продуктовым рынком, торговыми галереями, ресторанами, апартаментами, подземной и наземной парковкой. Будут реконструировать участок Авиамоторной улицы и съездов транспортной развязки на пересечении шоссе Энтузиастов с Казанским направлением МЖД.