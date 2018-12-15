ТПУ "Рязанская" откроют до конца 2019 года

Фото: stroi.mos.ru
Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел "Рязанская" откроют до конца 2019 года вместе со станцией метро "Нижегородская" Некрасовской и Большой кольцевой линий. Об этом со ссылкой на АО "Мосинжпроект" передает Агентство "Москва".
Помимо двух станций метро, в ТПУ войдут станция МЦК "Нижегородская", станция МЖД "Карачарово", остановки наземного общественного транспорта, торговая зона на 16 тысяч квадратных метров и парковка на 100 машиномест. Транспортный узел станет крупнейшим в РФ по объему пассажироперевозок и одним из самых больших в Европе.
В середине октября началась проходка правого перегонного тоннеля на участке Большой кольцевой линии метро от станции "Нижегородской" до "Авиамоторной".
Движение по Некрасовской линии метро запустят до конца года от станции "Косино" до "Некрасовки". На пересечении Покровской улицы и проспекта Защитников Москвы возле станции "Некрасовка" появится одноименный транспортно-пересадочный узел.
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