Как будут выглядеть ТПУ Некрасовской линии метро

В конце этого года планируется запустить движение на новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Второй участок линии от "Косино" до "Нижегородской" планируется построить в следующем году.

Проектное решение ТПУ "Косино". Фото: stroi.mos.ru

Для комфортного передвижения пассажиров на базе станций новой линии создадут шесть транспортно–пересадочных узлов. Об этом порталу Москва 24 сообщили в компании АО "Мосинжпроект" – участнице столичной программы развития ТПУ.

Каток, бассейн и парк в Некрасовке

Проектное решение ТПУ "Некрасовка". Фото: stroi.mos.ru

На конечной станции Некрасовской линии – "Некрасовка" – на пересечении Покровской улицы и проспекта Защитников Москвы появится одноименное ТПУ. Поблизости от входа в метро за счет городского бюджета возведут многофункциональный спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, открытой площадкой для экстремальных видов спорта, а также залами для занятий игровыми видами спорта, скалолазанием, единоборствами и хореографией. Одновременно в центре смогут заниматься почти 400 человек.

Помимо тренировок, здесь можно будет устраивать соревнования районного и межрайоного уровней, в том числе среди детей и взрослых. Крытый каток оборудуют зрительным залом на 500 мест, а во взрослом 25-метровом бассейне сделают трибуны на 150 зрителей.

Для любителей экстремальных видов спорта на первом этаже организуют скалодром и роллердром с препятствиями разной степени сложности. Кроме того, в многофункциональном комплексе разместятся два детских бассейна длиной семь и 10 метров.

Как будет выглядеть ТПУ "Некрасовка" 1 из 6

Трехэтажный комплекс построят в виде "бумажного самолетика". У сооружения, напоминающего фигуры, сложенные из бумажных листов, будет панорамное остекление и навесной фасад, который вечерами украсит подсветка. Перед спорткомплексом разобьют парк площадью пять гектаров и построят каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Открыть спорткомплекс планируется в 2020 году.

В составе этого транспортного хаба построят также перроны для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта с навесами от непогоды.

Район Некрасовки на юго-востоке Москвы сейчас активно обживается. С 2010 года здесь построено около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в ближайшие годы планируется возвести еще три миллиона "квадратов". После открытия станции метро "Некрасовка" ее пассажиропоток может составить не менее 19 тысяч человек в часы пик.



Автовокзал и апартаменты

На станции "Лухмановская" создадут ТПУ с автовокзалом. Автобусы поедут сюдапо новой скоростной автодороге "Москва – Нижний Новгород – Казань", которая пройдет через эту территорию в 2024 году.

Общественный транспорт будет подходить к перронам посадки/высадки автовокзала и разворачиваться на отстойно-разворотной площадке. Вокруг транспортного хаба создадут новую улично-дорожную сеть.

Как будет выглядеть ТПУ "Лухмановская" 1 из 4

Вблизи станции "Лухмановская" и автовокзала возведут торгово-развлекательный центр с паркингами разных видов на 3,1 тысячи автомобилей, а также офисно-деловой комплекс с апартаментами площадью около 40 тысяч квадратных метров. Строительством этих зданий займутся инвесторы.



Общая площадь хаба составит более 243,3 тысячи квадратных метров. В часы пик через станцию метро будут проходить 15,7 тысячи человек, а автобусными маршрутами смогут пользоваться 12,5 тысячи пассажиров.

Жилой дом и перехватывающая парковка

Проектное решение ТПУ "Улица Дмитриевского". Фото: stroi.mos.ru



На базе станции метро "Улица Дмитриевского" в районе Косино-Ухтомский идет строительство ТПУ "Улица Дмитриевского" с отстойно-разворотной площадкой для автобусов и перехватывающей парковкой.

На территории, отведенной под ТПУ, возведут два жилых дома, один из которых сейчас строится. Он будет переменной этажности (16-19 этажей) на 308 квартир общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров.

Проектное решение ТПУ "Улица Дмитриевского". Фото: stroi.mos.ru

В трехподъездном доме разместятся одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, начиная со второго этажа. А первый займут офисные помещения с отдельными входами. Вокруг дома обустроят газоны, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. Там появится новая детская площадка, а также места для отдыха. Примыкающую к ТПУ Салтыковскую улицу расширят до шести полос.

Три этажа под землей

На базе станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии и будущей станции "Косино" Некрасовской линии создадут ТПУ "Косино".

Единым пешеходным подземным пространством здесь свяжут две станции метро Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, а также платформу Косино Рязанского направления Московской железной дороги. Для наземного городского транспорта обустроят перроны посадки и высадки с навесами.

Как будет выглядеть ТПУ "Косино" 1 из 4

Как уточнили в "Мосинжпроекте", на самом глубоком – третьем подземном уровне – будет расположена действующая станция "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, на втором – новая станция "Косино" Некрасовской ветки, а над ними, на первом уровне, построят большой распределительный зал, увязывающий пассажиропотоки двух веток метро и электричек пригородного направления. Подземную часть ТПУ планируется построить в 2019 году.

Сверху над подземной пересадкой построят многофункциональный центр площадью 40 тысяч квадратных метров, где пассажиры смогут сходить в кафе, кино или сделать покупки. Его планируют возвести до 2021 года, а территорию вокруг с новыми подъездными путями, дорогами и многофункциональными центрами планируется развивать в дальнейшем.

Обновленный парк, оздоровительный центр и "Пушка"

В районе Выхино-Жулебино, на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, вблизи Самаркандского бульвара, строится станция "Юго-Восточная". Территория вокруг нее площадью 10,4 гектара станет частью ТПУ "Юго-Восточная".

Проектное решение ТПУ "Юго-Восточная". Фото: stroi.mos.ru

Остановок общественного транспорта здесь станет больше, а старые заменят на новые – с навесами и лавочками. Для автомобилистов обустроят плоскостные паркинги на 209 машиномест. На Ферганской улице организуют новые карманы для общественного транспорта.

По проекту, в ТПУ должны построить многофункциональный комплекс, а в нем разместить физкультурно-оздоровительный комплекс и сопутствующую торговлю по запросу местных жителей.

Проектное решение ТПУ "Юго-Восточная". Фото: stroi.mos.ru

По просьбе жителей здесь также планируется воссоздать парк ветеранов Великой Отечественной войны и расширить сквер имени Балакирева.

"В парк ветеранов Великой Отечественной войны возвратят монумент "Москвичам – защитникам Отечества", более известный в районе как "Пушка", которую временно перенесли, пока строится метро", – отметили в "Мосинжпроекте".

Пассажиропоток ТПУ "Юго-Восточная", по предварительным расчетам, составит порядка 98 тысяч человек в сутки.

Небоскреб и подземный вокзал

Проектное решение ТПУ "Рязанская". Фото: stroi.mos.ru

На пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК возводится ТПУ "Рязанская". Отсюда, со станции "Нижегородская", берет начало Некрасовская линия метро.

В будущем в ТПУ "Рязанская" пересекутся две ветки метро – Большая кольцевая и Некрасовская, а также МЦК и Горьковское направление МЖД. Пересаживаться с одного вида транспорта на другой пассажиры смогут под землей, не выходя на улицу: в ТПУ появится подземный терминал с билетными кассами, залом ожидания и магазинами.

"Транспортно-пересадочный узел "Рязанская" станет одним из крупнейших ТПУ Москвы. Его пассажиропоток будет сопоставим с пассажиропотоком Комсомольской площади, где расположены сразу три железнодорожных вокзала", – подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

По его словам, к строительству пассажирских терминалов и коммерческих объектов планируется приступить в 2019 году, а завершить работы – к 2022-му. Обе станции метро в составе ТПУ – Большой кольцевой линии и Некрасовской линии – будут носить название "Нижегородская". Из метро пассажиры смогут пересесть на станцию МЦК "Нижегородская" или на пригородную станцию Карачарово, которую этой осенью перенесли к ТПУ.

Как будет выглядеть ТПУ "Рязанская" 1 из 6

На подземном уровне также построят торговый центр. Кроме того, в составе ТПУ "Рязанская" запланировано строительство небоскреба высотой 140 метров, в котором разместятся офисы и апартаменты.

"Сверхзадача программы строительства ТПУ – не только повысить комфорт передвижения пассажиров, но и обеспечить москвичей возможностью жить и работать в шаговой доступности от транспортной инфраструктуры. Чтобы людям не приходилось лишний раз ехать куда-то далеко и использовать для этого личный транспорт", – пояснил первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По предварительным оценкам, после открытия всех запланированных объектов, пассажиропоток ТПУ "Рязанская" составит около 400 тысяч пассажиров в сутки.